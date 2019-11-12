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Вторник, 12 ноября 2019, 11:24 мск

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Завтра Александр Мишарин уйдет из РЖД

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин уходит из РЖД. До июня 2019 года он курировал в структуре проекты ВСМ, а потом перешел на администрирование зарубежного бизнеса компании. Всего Мишарин проработал в РЖД сорок лет.

«Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной», – заявил топ-менеджер в комментарии РБК через пресс-службу РЖД. По его словам, в ближайшее время он планирует заняться своим здоровьем, а уже потом определиться с дальнейшей деятельностью.

Вопрос «об освобождении члена правления» значится в повестке совета директоров РЖД, который состоится в среду, 13 ноября.

По данным РИА «Новый День», 60-летнему Мишарину было предложено после отдыха заняться развитием железных дорог южного направления – якобы, речь идет про Крым, где планируется возобновить стабильное движение поездов. Однако официально никто данную информацию не подтвердил.

«Крым – это вообще не направление для работы, с учетом текущей ситуации вокруг него. Видимо, приоритетной остается версия, что Мишарин ушел заниматься своим здоровьем и семьей», – говорит источник РИА «Новый День» в РЖД.

Напомним, в 2009-2012 годах Мишарин работал губернатором Свердловской области и попал в ДТП, нанесшее серьезный вред его здоровью. 1 декабря 2011 года на трассе «Екатеринбург – Серов» по дороге в Екатеринбург служебный «Мерседес» главы региона столкнулся со «штатской» «Волгой», которая ехала во встречном направлении. В нее, в свою очередь, врезалась ехавшая следом «Шкода Октавия». С тяжелейшими травмами Мишарин и его водитель Дмитрий Черкасов были доставлены в больницу. Водитель «Волги» Юрий Дружинин скончался.

«Так что версию о том, что ему действительно нужна реабилитация, отметать не приходится», – говорят источники в РЖД. Они же отмечают некоторую усталость Мишарина – проекты ВСМ, которые он курировал, так по факту никуда и не сдвинулись с мертвой точки, перспектив для роста в компании у него не было никаких, несмотря на то, что одно время СМИ прочили его на должность главы РЖД.

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 12.11.19

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