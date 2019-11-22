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Пятница, 22 ноября 2019, 10:05 мск

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Жителю Алапаевска дали 10 лет за убийство матери

В Алапаевске вынесли приговор мужчине, который до смерти забил собственную мать.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, в середине августа 26-летний мужчина пришел домой, будучи весьма пьяным. Он затеял ссору с матерью, потом начал избивать женщину. От полученных травм она скончалась в больнице 1 сентября.

Дебошира судили по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему дали 10 лет лишения свободы, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Добавим, на этой неделе Минюст России ответил на запрос Европейского суда по правам человека в Страсбурге о домашнем насилии в стране в связи с жалобами четырех россиянок. В ответе говорится, что домашнее насилие действительно существует в России, но «масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены». В субботу в Москве пройдет митинг против принятия закона о семейно-бытовом насилии. Его организаторы – движение «Сорок сороков».

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 22.11.19

22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Приказ об отмене новых правил транспортной комиссии Скворцова подписала ещё вчера (ДОКУМЕНТ). / Памятники культуры – не помеха: стройплощадку нового зала филармонии скоро узаконят (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

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