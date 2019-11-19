Мужчин тоже бьют, но они на женщин не жалуются: РФ ответила на вопросы ЕСПЧ о домашнем насилии

Минюст России ответил на запрос Европейского суда по правам человека в Страсбурге о домашнем насилии в стране в связи с жалобами четырех россиянок. В ответе за подписью замминистра юстиции Михаила Гальперина говорится, что домашнее насилие действительно существует в России, но «масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены». Жалобы в ЕСПЧ Минюст счел попыткой «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве», и усилия правительства по «улучшению ситуации». Об этом сообщает газета «Коммерсант», в чьем распоряжении оказалась копия официального ответа.

Кроме того, в письме власти признают, что семейное насилие не рассматривается как отдельное преступление, но указывают, что в Уголовном кодексе и КоАП содержится более 40 положений для борьбы с насилием в отношении личности.

При этом авторы ответа выдвигают неожиданное предположение – мужчины страдают от домашнего насилия не меньше женщин. «Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях», – отмечается в послании. «Они (мужчины – прим. ред.) находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола», – указывают авторы ответа.

Власти также ссылаются на неназванную статистику, согласно которой чаще всего пострадавшими в насильственных преступлениях, повлекших за собой тяжкие последствия или смерть, чаще всего становятся мужчины.

«Российское государство полностью выполнило обязательство по созданию законодательной базы, эффективно решающей проблему домашнего насилия», – утверждают авторы письма. По их мнению, женщины, которые обратились в ЕСПЧ с жалобами на домашнее насилие, пытаются «неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России» и «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации».

Летом 2019 года ЕСПЧ направил правительству РФ запрос по делам четырех россиянок, которые жаловались на неспособность властей защитить их от домашнего насилия. Среди них Наталья Тунникова, которая ударила ножом мужа, когда тот пытался сбросить ее с 16 этажа дома, до этого он часто избивал ее. Женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, но позже амнистировали. Елену Гершман также избивал муж. Она пожаловалась на отказ силовиков возбуждать уголовное дело. Ирина Петракова обратилась в ЕСПЧ из-за избиения и насилия со стороны мужа. Наиболее резонансной стала история жительницы Подмосковья Маргариты Грачевой, которую муж избил после того, как она предложила развестись. Полиция проигнорировала жалобы, а муж отвез женщину в лес и отрубил ей кисти рук. Изверг впоследствии получил 14 лет колонии строгого режима.

Адвокат Ольга Гнездилова из «Правовой инициативы», занимающейся жалобой Елены Гершман в ЕСПЧ, не согласилась с ответом Минюста. Она подчеркнула, что дела четырех женщин, которые пожаловались в ЕСПЧ, свидетельствуют о неэффективности системы. Адвокат Мари Давтян (представляет в ЕСПЧ Маргариту Грачеву и Ирину Петракову) назвала заявление правительства о дискриминации мужчин «троллингом, который невозможно обсуждать всерьез».

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается законопроект о домашнем насилии. Депутаты хотят внести в правовое поле понятие «преследование» и ответственность за него. Речь идет о защитных предписаниях, которые запрещают преследователю приближаться к жертве – ео могут выдавать на 30 дней или на год. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, при повторном нарушении – уголовная. Ожидается, что документ внесут в Госдуму до конца года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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