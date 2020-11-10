На Алтае мужчина пытался отрубить руки бывшей жене

В Горно-Алтайске задержали мужчину, который пытался изувечить экс-супругу. Женщина пострадала за отказ вернуться к бывшему мужу. Об этом сообщает главное управление МВД по Республике Алтай.

Нападение произошло утром, женщина отвела ребенка в детский сад и по дороге домой встретила супруга, с которым не так давно развелась. «Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый, имеющимся при себе топором, нанес по рукам женщины не менее семи ударов, как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась по правой кисти», – сообщили в полиции.

В правоохранительные органы обратилась соседка потерпевшей, она же вызвала скорую помощь. По ее словам, сам мужчина попросил ее об этом, после чего скрылся.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Бывшего супруга пострадавшей задержали, в настоящее время он находится под стражей.

Подобная история произошла в 2017 году с жительницей Подмосковья Маргаритой Грачевой, которую муж избил после того, как она предложила развестись. Полиция проигнорировала жалобы, а муж отвез женщину в лес и отрубил ей кисти рук. Изверг впоследствии получил 14 лет колонии строгого режима.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

Горно-Алтайск. Другие новости 10.11.20

В Екатеринбурге пропали двое детей (ФОТО). / «Большая война неизбежна. Другой вопрос, когда», – политтехнолог о ситуации в Карабахе. / Азербайджан сбил российский вертолёт и извинился. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»