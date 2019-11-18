В Госдуме хотят ввести «уголовку» за преследование возлюбленных

В Госдуме предложили внести поправки в законопроект о домашнем насилии. Депутаты хотят внести понятие «преследование» и ответственность за него, сообщает РБК. По словам одного из соавтора законопроекта Оксаны Пушкиной, данную инициативу учтут при подготовке финальной версии документа.

Под преследованием депутаты предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Это может выражаться в поиске человека, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с ним в контакт через третьих лиц, либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания. Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.

Пушкина пояснила, что работа над документом теперь связана с делом историка, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей сожительницы, бывшей выпускницы вуза. СПбГУ участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы. «По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СпбГУ», – рассказала Пушкина.

Законопроект предлагает ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать на 30 дней или на год. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, а при повторном нарушении – уголовная.

Москва, Иван Гридин

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