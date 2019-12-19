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Четверг, 19 декабря 2019, 15:57 мск

Новости Общество

Путин о законопроекте о домашнем насилии: «Давайте спокойненько обсуждать, нужно ли нам это»

Президент РФ Владимир во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем отношении к законопроекту о профилактике домашнего насилия, заявил, что нужно «спокойненько обсуждать», нужен ли этот закон.

«Силой не заставишь любить», – отметил глава государства, напомнив, что раньше «обращались в месткомы, чтобы приструнить мужчину».

«Я против любого насилия. Это признак низкой культуры, когда начинают качать права при помощи кулаков», – продолжил он. При этом Путин указал, что в действующем законодательстве есть уже все нормы, защищающие от семейного насилия – статьи о побоях, хулиганстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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