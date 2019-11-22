Родные жертв домашнего насилия требуют проверить замглавы Минюста на профпригодность

Родственники четырех женщин из разных российских регионов, погибших в результате домашнего насилия, обратились с письмом к главе Минюста РФ Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении замглавы ведомства Максима Гальперина. Ранее он назвал масштаб проблемы насилия в семье и дома «существенно преувеличенной». Семьи пострадавших с этой позицией категорически не согласились. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права», адвокаты которой представляют интересы родственников женщин.

Письмо подписали родные женщин, погибших от домашнего насилия в Северной Осетии и Чувашии, а также в Орловской и Самарской областях. В их числе – отец Яны Савчук, убитой сожителем в Орле. Девушка из-за угроз со стороны сожителя вызывала полицию. Прибывшая в составе группы участковая уполномоченная полиции проигнорировала жалобы Яны, несмотря на то, что ее гражданский муж при полицейских вел себя агрессивно. На вопрос девушки, что будет, если ее убьют, она спокойно ответила: «Вы не волнуйтесь, будет труп – приедем, опишем». Спустя несколько минут после отъезда правоохранителей сожитель забил девушку до смерти. Участкового позже обвинили в халатности. Суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения. Запись разговора Яны с участковым полиции попала в СМИ и соцсети и вызвала большой общественный резонанс.

Родственники жертв домашнего насилия в своем письме выразили глубокое возмущение в связи с позицией официального представителя РФ при ЕСПЧ Максима Гальперина по ситуации с домашним насилием в России и поставили перед руководителем Минюста вопрос о профессиональной пригодности его заместителя и соответствия его занимаемой должности.

Поводом для обращения послужила позиция Гальперина как уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека по жалобе четырех пострадавших от домашних тиранов женщин, рассматриваемой в ЕСПЧ. Чиновник указал, что масштаб проблемы насилия в семье, а также серьезность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России «существенно преувеличены».

Правозащитники из «Зоны права» обращают внимание на то, что в последние годы дела о домашнем насилии вызывают широкий резонанс. Актуальность проблемы признают председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступившие, например, с критикой закона о декриминализации побоев, отмечают они.

Напомним, в Госдуме РФ разрабатывается законопроект о противодействии насилию в семье, предусматривающем, в частности, введение института охранных ордеров и временных убежищ для пострадавших. Речь идет о защитных предписаниях, которые запрещают преследователю приближаться к жертве – его могут выдавать на 30 дней или на год. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, при повторном нарушении – уголовная. Ожидается, что документ внесут в Госдуму до конца года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.19

Искусственная или натуральная? Дизайнеры и экологи о том, надо ли покупать шубы жителям Урала. / В гостинице в Лангепасе нашли 2 трупа. / Экономика Курганской области побила собственные рекорды 2019 года. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»