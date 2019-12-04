«Разрушает семейные устои и грубо нарушает права человека»: РПЦ просит не принимать закон о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви призвала депутатов Госдумы не принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном на ее сайте. По мнению патриаршей комиссии, законопроект содержит «целый ряд правовых дефектов», что делает его принятие недопустимым.

Документ входит в противоречие с «общепризнанными правовыми принципами разумности, справедливости и равенства» и при применении на практике «может привести и приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей, защищаемых Конституцией Российской федерации, нормами российского и международного права», указывают авторы заявления.

В РПЦ полагают, что законопроект направлен на создание новой системы правовых норм, предполагающей «существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящие». При этом эти нормы «исходят из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых «нарушителями», не предполагает для них никаких процессуальных гарантий, стандартов доказывания предполагаемой вины», подчеркивается в заявлении. «Это представляется совершенно недопустимым», – заявили в патриаршей комиссии.

В церкви считают, что из-за неопределенности норм законопроекта «практически любое нормальное человеческое действие» может быть признано семейно-бытовым насилием, а любой совершеннолетний член семьи «может быть произвольно объявлен «нарушителем» и подвергнуться «мерам профилактики», имеющим откровенно репрессивный характер».

Кроме того, по мнению авторов заявления, документ содержит серьезные концептуальные дефекты, которые делают его «несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». В числе таких «дефектов» называют «явную антисемейную направленность» – закон, полагают в РПЦ, «фактически вводит особое наказание за семейную жизнь». Кроме того, документ создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности «бракоразводных войн».

В церкви также указывают, что закон может спровоцировать ситуации, когда «каждый сможет в любой момент, без реальных оснований, воспользоваться возможностями системы «профилактики семейно-бытового насилия» против своих близких». «Все, что сказано или сделано в семье, между близкими людьми в любой момент может быть использовано ими друг против друга, – отмечается в заявлении. – Такая ситуация разрушительна для семейного образа жизни и традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей». В то же время законопроект «создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей».

«Наш народ убеждают, что российская семья – это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей», – подчеркивают авторы заявления, отмечая, что с этой целью «распространяются данные, которые выдаются за статистику, но не имеют под собой никаких реальных оснований». В частности, сторонники законопроекта широко распространяют информацию о том, что в России 40% тяжких преступлений совершаются в семьях, что ежегодно 14 тысяч женщин убивают мужья.

Законопроект о домашнем насилии прокомментировал и патриарх Кирилл. Он заявил о недопустимости любого насилия в семье, однако назвал «очень опасной» ситуацию, когда «чужие люди и иные силы» под видом борьбы с семейным неблагополучием вторгаются в «закрытое, интимное семейное пространство». Предстоятель РПЦ призвал «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. По его мнению, вторжение в семью «сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», может принести как пользу, так и вред. «Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос на защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», – цитирует патриарха «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», предложенный группой сенаторов и депутатов Госдумы. Документ еще не внесен в Госдуму. Отзывы и замечания на рабочую версию законопроекта законодатели будут принимать в течение двух недель.

Документ предполагает введение специальных предписаний – охранного ордера – для защиты жертв домашнего насилия, которые будут оформляться сотрудником полиции на срок 30 или 60 суток. По защитному предписанию агрессору будет запрещено контактировать с жертвой не только лично, но и по телефону или через интернет. Кроме того, нарушителю могут запретить выяснять, где находится жертва. При невыполнении условий охранного ордера, ему выдадут судебное предписание, срок действия которого от месяца до года. Суд, в частности, может обязать виновного в семейном насилии покинуть место совместного жительства с жертвой в том случае, если у него есть возможность переселиться в другое место. За нарушение судебного предписания, как и охранного ордера, предусмотрена ответственность, какая именно – в документе не уточняется.

Добавим, если закон будет утвержден, медучреждения будут обязаны извещать полицию о фактах семейного насилия.

Законопроект поддержали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. В то же время принимавшие участие в разработке законопроекта общественники отнеслись к документу негативно. В частности, глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян заявила, что данная редакция законопроекта с ней как с членом рабочей группы не согласовывалась. Она назвала документ юридически безграмотным. «Это результат заигрываний Совфеда с разного рода радикальными консервативными группами. И это плохо!», – написала активистка в своем Facebook. Накануне правозащитная организация «Зона права» направила в Совфед отзыв на законопроект, призвав «не изобретать новые конструкции», а воспользоваться международной практикой, где уже давно выработаны эффективные механизмы. Правозащитники при этом отметили, что нахождение в незарегистрированном браке не должно быть препятствием для получения мер защиты в ситуациях бытового насилия, как подразумевается в законопроекте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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