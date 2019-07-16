В Европейский суд по правам человека поступило 100 жалоб из России на домашнее насилие

Около 100 россиянок пожаловались в Европейский суд по правам человека на домашнее насилие. Ранее в Министерстве юстиции РФ говорили о шести жалобах за восемь лет, передает «Интерфакс».

9 июля ЕСПЧ обязал российские власти заплатить жительнице Ульяновска Валерии Володиной более 25 тысяч евро. Истица была жертвой домашнего насилия со стороны гражданского мужа, который несколько лет преследовал и избивал ее.

В вердикте суда было указано, что власти России не «признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин».

На днях Минюст РФ сообщал, что в период с 2010 по 2018 годы в Страсбург поступило всего шесть подобных жалоб. Однако, по словам избранного от РФ судьи ЕСПЧ Дмитрия Дедова, обращений значительно больше – около 100.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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