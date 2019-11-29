Геи и борец Путин: в РПЦ раскрыли «истинную цель» закона о семейно-бытовом насилии

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал законопроект о профилактике домашнего насилия. По его мнению, принятие этого закона приведет к серьезным негативным последствиям для России. Представитель РПЦ полагает, что побороть домашнее насилие в стране может только президент РФ Владимир Путин.

«Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять, – заявил протоиерей в эфире радио «Радонеж». – Государству это надо?»

По мнению священнослужителя, истинная цель закона – это не борьба с семейно-бытовым насилием. Он считает, что на самом деле власти хотят облегчить изъятие детей из семей и «передачу их на воспитание гомосексуалистам». Протоиерей указал, что именно это и произошло в Соединенных Штатах после принятия подобного закона.

Смирнов полагает, что реально бороться с насилием в семье помогло бы «прямое указание главы государства министру внутренних дел» с тем, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин, пострадавших от мужей-тиранов. «Чтобы приходили сотрудники (правоохранительных органов – прим. ред.) и вмешивались», – пояснил Смирнов, вспомнив о временах своей юности, когда за избиение жен «тут же арестовывали». «15 суток минимум, и человек охлаждал свой пыл», – добавил он.

Священнослужитель призвал общество «всем народом» препятствовать утверждению закона. В противном случае, предупредил он, в России начнут массово распадаться семьи, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня Совет Федерации опубликовал на своем сайте законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», предложенный группой сенаторов и депутатов Госдумы. Документ предполагает введение специальных предписаний – охранного ордера – для защиты жертв домашнего насилия, которые будут оформляться сотрудником полиции на срок 30 или 60 суток. По защитному предписанию агрессору будет запрещено контактировать с жертвой не только лично, но и по телефону или через интернет. Кроме того, нарушителю могут запретить выяснять, где находится жертва. На время действия защитного предписания домашнего тирана будут ставить на профилактический учет. При невыполнении условий охранного ордера, ему выдадут судебное предписание, срок действия которого от месяца до года. Суд, в частности, может обязать виновного в семейном насилии покинуть место совместного жительства с жертвой в том случае, если у него есть возможность переселиться в другое место. За нарушение судебного предписания, как и охранного ордера, предусмотрена ответственность, какая именно – в документе не уточняется.

В сообщении пресс-службы Совфеда отмечается, что к дискуссии по документу «приглашаются все участники, готовые высказать конкретные предложения по изменению статей законопроекта». Отзывы и замечания на рабочую версию документа будут принимать в течение двух недель.

Как сообщал «Новый День», в октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве. Принятие такого закона поддерживают в Совете по правам человека и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее был опубликован ответ Минюста на запрос ЕСПЧ, который рассматривает дела российских жертв домашнего насилия, в том числе Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Российское ведомство заявило, что не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены», сообщал «Коммерсантъ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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