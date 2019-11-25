Почти 80% россиянок, осужденных за убийство, спасались от семейного насилия

Подавляющее большинство российских женщины (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), защищались от домашнего насилия. Еще 52% россиянок, спасавшихся от мужей и сожителей, получили срок по ч. 4 ст. 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Об этом сообщают издания «Медиазона» и «Новая газета», которые совместно проанализировали более 4 тысяч приговоров по двум вышеуказанным статьям.

Как выяснили журналисты после изучения 1,5 тысячи приговоров 2011-2018 годов об убийствах при превышении пределов необходимой обороны, 91% женщин осудили за защиту от партнеров и родственников-мужчин. Мужчины, осужденные по этой же статье, только в 3% случаев оборонялись от жен и сожительниц.

В исследовании отмечается, что россиянок по тяжким уголовным статьям приговаривали к заключению на срок до 15 лет. Если речь идет о более мягкой статье – превышении самообороны (ч. 1 ст. 108 УК) – наказание составляет до двух лет лишения свободы. «В этом случае женщинам приходится сидеть в тюрьме лишь потому, что они не могут защититься от агрессоров голыми руками», – указывают журналисты.

В 97% приговоров женщинам орудием убийства был кухонный нож. Экс-следователь, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что следователям проще и выгоднее расследовать подобные преступления как убийство, а не как самооборону или превышение ее необходимых пределов.

По словам адвоката Елены Соловьевой, судьи, обвинители и адвокаты обычно обвиняют подсудимую в том, что она терпела насилие и сама довела ситуацию до «трагической развязки». В заключениях психиатрических экспертиз зачастую говорится, что состояние женщины нельзя считать аффектом, поскольку «насилие для нее носило системный характер» и она должна была к нему привыкнуть. Кроме того, Следственный комитет и прокуратура не хотят учитывать ситуацию домашнего насилия, которая привела к убийству, говорится в исследовании.

Ранее Минюст России в официальном ответе на запрос Европейского суда по правам человека, где рассматриваются дела четырех россиянок, погибших в результате домашнего насилия, заявил, что масштабы домашнего насилия и «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «сильно преувеличены», сообщал «Коммерсантъ». В ведомстве полагают, что жертвы-мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите».

22 ноября родственники четырех женщин, жертв домашнего насилия, обратились с письмом к главе Минюста РФ Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении замглавы ведомства Максима Гальперина, который в письме ЕСПЧ назвал масштаб проблемы насилия в семье и дома «существенно преувеличенной». Семьи пострадавших с этой позицией категорически не согласились. Авторы обращения поставили перед руководителем Минюста вопрос о профессиональной пригодности его заместителя и соответствия его занимаемой должности.

По данным МВД РФ, с января по сентябрь 2019 года в России было совершено 15381 преступление против женщин в области семейно-бытовых отношений, за предыдущий год – 21390 таких преступлений, передает РБК.

Как отметила директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина, в среднем женщины обращаются в полицию после седьмого избиения со стороны партнера. По ее словам, около 70% пострадавших не верят, что им помогут в полиции, и обращаются за помощью в некоммерческие организации. Правозащитница Алена Попова указала, что в России есть тенденция к увеличению случаев домашнего насилия, что связано с декриминализацией побоев и давлением общества. Она добавила, что в регионах пострадавшие женщины реже обращаются за помощью, чем в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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