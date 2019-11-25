российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 ноября 2019, 15:50 мск

Новости Общество

Почти 80% россиянок, осужденных за убийство, спасались от семейного насилия

Подавляющее большинство российских женщины (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), защищались от домашнего насилия. Еще 52% россиянок, спасавшихся от мужей и сожителей, получили срок по ч. 4 ст. 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Об этом сообщают издания «Медиазона» и «Новая газета», которые совместно проанализировали более 4 тысяч приговоров по двум вышеуказанным статьям.

Как выяснили журналисты после изучения 1,5 тысячи приговоров 2011-2018 годов об убийствах при превышении пределов необходимой обороны, 91% женщин осудили за защиту от партнеров и родственников-мужчин. Мужчины, осужденные по этой же статье, только в 3% случаев оборонялись от жен и сожительниц.

В исследовании отмечается, что россиянок по тяжким уголовным статьям приговаривали к заключению на срок до 15 лет. Если речь идет о более мягкой статье – превышении самообороны (ч. 1 ст. 108 УК) – наказание составляет до двух лет лишения свободы. «В этом случае женщинам приходится сидеть в тюрьме лишь потому, что они не могут защититься от агрессоров голыми руками», – указывают журналисты.

В 97% приговоров женщинам орудием убийства был кухонный нож. Экс-следователь, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что следователям проще и выгоднее расследовать подобные преступления как убийство, а не как самооборону или превышение ее необходимых пределов.

По словам адвоката Елены Соловьевой, судьи, обвинители и адвокаты обычно обвиняют подсудимую в том, что она терпела насилие и сама довела ситуацию до «трагической развязки». В заключениях психиатрических экспертиз зачастую говорится, что состояние женщины нельзя считать аффектом, поскольку «насилие для нее носило системный характер» и она должна была к нему привыкнуть. Кроме того, Следственный комитет и прокуратура не хотят учитывать ситуацию домашнего насилия, которая привела к убийству, говорится в исследовании.

Ранее Минюст России в официальном ответе на запрос Европейского суда по правам человека, где рассматриваются дела четырех россиянок, погибших в результате домашнего насилия, заявил, что масштабы домашнего насилия и «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «сильно преувеличены», сообщал «Коммерсантъ». В ведомстве полагают, что жертвы-мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите».

22 ноября родственники четырех женщин, жертв домашнего насилия, обратились с письмом к главе Минюста РФ Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении замглавы ведомства Максима Гальперина, который в письме ЕСПЧ назвал масштаб проблемы насилия в семье и дома «существенно преувеличенной». Семьи пострадавших с этой позицией категорически не согласились. Авторы обращения поставили перед руководителем Минюста вопрос о профессиональной пригодности его заместителя и соответствия его занимаемой должности.

По данным МВД РФ, с января по сентябрь 2019 года в России было совершено 15381 преступление против женщин в области семейно-бытовых отношений, за предыдущий год – 21390 таких преступлений, передает РБК.

Как отметила директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина, в среднем женщины обращаются в полицию после седьмого избиения со стороны партнера. По ее словам, около 70% пострадавших не верят, что им помогут в полиции, и обращаются за помощью в некоммерческие организации. Правозащитница Алена Попова указала, что в России есть тенденция к увеличению случаев домашнего насилия, что связано с декриминализацией побоев и давлением общества. Она добавила, что в регионах пострадавшие женщины реже обращаются за помощью, чем в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

Совет Федерации поддержал закон о признании граждан РФ иностранными агентами. / «Куда людей девать, в речку кидать?» – новый депутат заксо попросил денег на бассейн. / Принуждение к компромиссу: Белград пытается сломить сепаратизм Приштины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Родные жертв домашнего насилия требуют проверить замглавы Минюста на профпригодность

Мужчин тоже бьют, но они на женщин не жалуются: РФ ответила на вопросы ЕСПЧ о домашнем насилии

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,