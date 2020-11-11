Под Петербургом муж зарубил жену топором в маникюрном салоне

В Ленинградской области мужчина напал на жену на ее рабочем месте. От полученных травм женщина скончалась.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел во Всеволожском районе. Мужчина, вооруженный травматическим пистолетом и топором, пришел в маникюрный салон, где работала его супруга. Муж выстрелил в жену и нанес несколько ударов топором. Пострадавшая скончалась.
На место прибыли полицейские, которые задержали убийцу. По словам собеседника издания, мужчина расправился с супругой на почве ревности.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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