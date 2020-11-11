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Среда, 11 ноября 2020, 17:26 мск

Новости Северо-Запад

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Под Петербургом муж зарубил жену топором в маникюрном салоне

В Ленинградской области мужчина напал на жену на ее рабочем месте. От полученных травм женщина скончалась.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел во Всеволожском районе. Мужчина, вооруженный травматическим пистолетом и топором, пришел в маникюрный салон, где работала его супруга. Муж выстрелил в жену и нанес несколько ударов топором. Пострадавшая скончалась.

На место прибыли полицейские, которые задержали убийцу. По словам собеседника издания, мужчина расправился с супругой на почве ревности.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.11.20

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