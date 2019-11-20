Незаметный «геноцид» русского народа? Движение «Сорок Сороков» готовит митинг против закона о семейно-бытовом насилии

В московском парке Сокольники готовится митинг против принятия закона о семейно-бытовом насилии. Как сообщила пресс-служба парка, мероприятие «в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей» намечено на 23 ноября с 13:00 до 16:00 на площадке в Зеленом театре. Предполагаемое количество участников – до 1500 человек.

Организатором акции выступил лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

Как ранее пояснили инициаторы митинга, участники движения считают, что сегодня на территории России «разворачивается настоящий геноцид русского народа», направленный на разрушение традиционной семьи. «Они приводят ложную статистику, превышающую реальные цифры насилия в десятки раз, они размещают ролики и постановочные фотографии женщин с фальшивыми синяками. Женщин накачивают страхом и недоверием по отношению к мужчинам. Мужчин выставляют садистами и насильниками! Однако же ВСЯ эта кампания нужна исключительно для поддержки «закона о Семейно-Бытовом насилии», – говорится в заявлении на странице движения «Сорок сороков» «ВКонтакте».

Напомним, в октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве. Работа над поправками идет с 2016 года. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера – временный запрет агрессорам приближаться к жертвам.

Принятие такого закона поддерживают в Совете по правам человека и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Накануне был опубликован ответ Минюста на запрос ЕСПЧ, который рассматривает дела российских жертв домашнего насилия, в том числе Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Как пишет «Коммерсантъ», российское ведомство заявило, что не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».

«Сорок сороков» – общественное движение, созданное в 2013 году. Позиционируется, как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией. Движение вызывает неоднозначную реакцию в обществе, несколько раз политики и общественные деятели направляли в ФСБ и МВД запросы и просили проверить организацию на экстремизм.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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