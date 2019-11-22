В Свердловской области соответствует нормативам половина региональных дорог

В Свердловской области в нормативном состоянии на сегодняшний день находится 50,3 процента автодорог регионального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании рабочей группы заксо по транспорту согласительной комиссии по бюджету министр транспорта Василий Старков. Состояние дорог муниципального значения, сказал он, немного хуже – нормативам соответствуют около 47 процентов дорог, и это при том, что некоторые муниципалитеты докладывают наверх о 100-процентном успехе, и их показания приходится проверять. Для этого при Минтрансе работают специальные технические лаборатории, в том числе независимые, привлеченные из других регионов.

Напомним, весной количество региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, было решено сделать одним из критериев оценки эффективности деятельности губернаторов. К концу 2024 года нормативам должны соответствовать не менее 50 процентов региональных трасс, так что тут Свердловская область оказалась относительно успешной. По оценкам федеральных властей, в 2017 году в нормативном состоянии находились только 43,1% региональных дорог России.

Успехи не особенно бросаются в глаза населению на фоне недостатков. Например, сегодня жители Екатеринбурга заметили, что на Малышевском мосту, который ремонтировали три месяца назад, образовались ямы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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