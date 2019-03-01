Эффективность губернаторов будут оценивать по качеству дорог

Состояние дорог в регионах России станет одним из критериев оценки эффективности губернаторов. Об этом говорится в проекте методики такой оценки, внесенном Минэкономразвития в правительство. В разработке части методики о дорогах, помимо МЭР, принимал участие и Минтрас. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Глав регионов станут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть», на который планируется потратить 4,4 триллиона рублей, в том числе 300 миллиардов рублей из федеральной казны. Регионам при этом передадут доходы от акцизов на топливо.

Как пояснил федеральный чиновник, поддерживать дороги и проводить текущий ремонт субъекты РФ должны за счет денег из регионального бюджета, федеральные средства они получают на полноценное обновление – реконструкцию.

По предложенной методике губернаторы смогут получить самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных трасс, 0,35 – за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, 0,15 – за снижение доли перегруженных дорог. Если руководители регионов выполнят план более чем на 90%, то получат высокие баллы, если менее 80% – оценки будут намного ниже.

К концу 2024 года нормативам должны соответствовать 50,9% региональных трасс. К дорогам в агломерациях требования будут едиными, а в остальном они будут зависеть от региона. Например, в Марий Эл на конец 2017 года только 1,19% дорог находились в нормативном состоянии. Согласно проекту, этот показатель нужно будет увеличить до 35,12%.

В 2017 году в нормативном состоянии находились 43,1% региональных дорог, без перегрузок работали дороги в 22 регионах, к концу 2024 года их должно быть 27. Больше всего перегруженных дорог в Чувашии, Владимирской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы руководители регионов постоянно акцентировали внимание на состоянии дорог и пообещал удвоить расходы на эту сферу.

Ранее аудитор Счетной Палаты Валерий Богомолов, выступая в Госдуме, заявил, что более 20 российских регионов не смогут выполнить условия федерального проекта по приведению в нормальное состояние половины автодорог к 2024 году. По его словам, в некоторых субъектах РФ сейчас не соответствует нормам более 90% трасс.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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