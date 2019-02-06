Федеральный проект по ремонту автодорог столкнулся с проблемами: к 2024 году успеют не все регионы

Более 20 российских регионов не смогут выполнить условия федерального проекта по приведению в нормальное состояние половины автодорог к 2024 году. В некоторых субъектах РФ сейчас не соответствует нормам более 90% трасс. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил аудитор Счетной Палаты Валерий Богомолов, выступая сегодня в Госдуме в рамках «правительственного часа».

«Согласно паспорту проекта, в 2024 году доля региональных дорог соответствующих нормативам должна составить 50,9%, – сообщил Богомолов. – Это соответствует целевым показателям, определенным президентом. При этом анализ плановых показателей по субъектам РФ, принимающим участие в реализации Нацпроекта, показал, что в 21 субъекте доля автодорог, соответствующих нормативам предполагается в 2024 году менее 50% их протяженности».

В частности, в прогремевшей благодаря «антимусорным протестам» Архангельской области к 2024 году, согласно прогнозу, приведут в норму только 29,1% дорог, в Тверской – 33,1%. Меньше 50% дорожного полотна смогут отремонтировать в Оренбургской, Иркутской, Нижегородской и других областях. Причина – в слишком большом объеме дорожных работ и нехватке средств, отметил аудитор.

Кроме того, у Счетной палаты вызвали сомнения сами данные о состоянии дорог. В паспорте проекта дана информация по состоянию на 31 декабря 2017 года, причем статистику давали сами власти регионов. Однако эти сведения, по словам аудитора, «существенно отличаются». В частности, в Марий Эл доля «плохих» дорог на конец 2016 года составляла 78%, а на конец 2017 – уже 98,9%. «То есть ничего не произошло, ни наводнений, ни ураганов, а таких дорог стало больше. Возможно, это техническая ошибка – а возможно, это связано с тем, что просто в 2017-м решили показать реальное состояние автодорог», – пояснил Богомолов. Аудитор подчеркнул, что аналогичные факты отмечены и по другим субъектам РФ – однако не стал уточнять, где именно.

Счетная палата предложила создать в каждом регионе доступные для всех граждан информационные сайты, где должна быть размещена информация обо всех дорогах на начало реализации проекта, и обновлять их каждый год. Кроме того, аудиторы рекомендовали региональным властям определять состояние дорог по результатам инструментальной диагностики. «Сейчас на глазок определяют плохие дороги или хорошие. Это влияет на достоверность данных», – отметил Богомолов.

Кроме того, регионам рекомендовано более ответственно подходить к приемке отремонтированных дорог у подрядчиков, поскольку «в отдельных городах уже на следующий год после ремонтов были отмечены повреждения дорог». Счетная палата также предложила нормативно закрепить требования к гарантийным срокам на дорожные работы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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