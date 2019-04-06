Выполнение нацпроектов станет критерием оценки губернаторов

Эффективность работы губернаторов будет оцениваться, в том числе, по достижению конкретных целей и показателей, прописанных в национальных проектах, утвержденных президентом Владимиром Путиным. Такое заявление сделал премьер Дмитрий Медведев в интервью информационному порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По словам главы правительства, особенностью реализации нацпроектов станет персональная ответственность чиновников на всех уровнях. «Мы ввели персональную ответственность за достижение целевых показателей. Спрашивать будем с конкретных чиновников», – заявил Медведев.

Премьер напомнил, что список показателей эффективности работы губернаторов был одобрен Президиумом Госсовета в конце 2018 года. «К ним, к примеру, относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, продолжительность жизни», – сказал Медведев.

Глава правительства при этом указал, что у каждого региона «своя траектория достижения конкретных целей». «Потом сопоставим запланированные результаты с фактическими. Так появится новый рейтинг губернаторов», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что одним из критериев оценки эффективности губернаторов станет состояние дорог в регионах. Глав субъектов РФ станут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть», на который планируется потратить 4,4 триллиона рублей, в том числе 300 миллиардов рублей из федеральной казны. Регионам при этом передадут доходы от акцизов на топливо.Как пояснил источник «Ведомостей», поддерживать дороги и проводить текущий ремонт регионы должны за счет денег из местного бюджета, федеральные средства они получают на полноценное обновление – реконструкцию.

Медведев также заявил, что вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за реализацию нацпроектов. По его словам, сейчас для них формируются персональные показатели, «чтобы у них перед глазами был внятный перечень того, за что они отвечают. «То есть не только в целом за развитие той или иной отрасли, как раньше. А каких именно конкретных цифр им нужно достичь», – уточнил глава кабмина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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