Дело уральца, отрубившего головы кошкам, будут пересматривать в областном суде (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура настаивает на пересмотре дела о жуткой расправе над животными в Сухом Логу. Рассмотрение состоится в областном суде, дата пока не назначена.

Напомним, в июле этого года 23-летний местный житель, будучи пьяным, избил жену, после чего та сбежала. Затем Константин решил расправиться с двумя кошками – Муркой и Кокосом – назло супруге. Питомцам он отрубил головы, а фотографии казни отправил хозяйке с припиской «с тобой будет то же самое». После произошедшего напуганная жена Константина обратилась в полицию.

Действия мужчины правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязания» и п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в отношении нескольких животных». 12 ноября состоялось предварительное слушание по делу, которое было проведено в закрытом режиме. Судья принял решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон – заявительница решила не добиваться уголовного наказания для супруга.

Результатом рассмотрения дела были недовольны волонтеры из приюта для травмированных животных «Клякса». «Приют оплачивал экспертизу по делу о жестоком обращении с животными, мы возмущены решением и намерены добиваться наказания мужчины, который жестоко расправился с кошками», – написали зоозащитники в сообществе во «ВКонтакте».

Прокуратура подала протест на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Константина К., стороны могут предоставить свои возражения до 2 декабря. Затем дело уйдет в Свердловский областной суд.

Сухой Лог, служба информации

Сухой Лог. Другие новости 26.11.19

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