Уральский телеграм-блогер Устинов встретит Новый год в СИЗО

Уральский блогер, основатель нескольких телеграм-каналов Александр Устинов останется под стражей до 29 февраля 2020 года. Об этом рассказал «Новому Дню» адвокат Устинова Александр Кулешов. Решение было вынесено сегодня Московским городским судом.

Между тем, по данным источника агентства, знакомого с ситуацией, Устинов по-прежнему стоит на своем, вину не признает.

Напомним, уголовное дело в отношении Устинова было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн рублей. Устинову несколько раз продляли срок содержания под стражей, а середине августа 2019 года его перевели из екатеринбургского СИЗО в московское.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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