На Урале браконьер расстрелял двух егерей, поймавших его на незаконной ловле рыбы (ФОТО)

В Свердловской области 54-летний охотник с ружьем напал на двух инспекторов, которые заподозрили его в браконьерском лове рыбы. Одного он смертельно ранил выстрелом, второй мужчина вступил в драку, и, несмотря на ранение, смог удержать нападавшего до прибытия полиции. Обстоятельства убийства егеря расследует следственный комитет.

По данным СК, инцидент случился вчера вечером в лесу в 30 километрах от села Таборы. Подозреваемый был в деревянной избе, когда к нему пришли два инспектора, совершавшие плановый рейд. Они увидели в жилище свежую рыбу и поинтересовались методами ее добычи.

«Гражданин, вероятно, разгневанный таким поворотом событий, вышел из избы, достал из-под крыши «ствол», вернулся обратно и без предупреждения открыл стрельбу. То, что второй инспектор остался жив, – фактически чудо. Этот инспектор, воспользовавшись осечкой, вступил в схватку с нападавшим, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы. Тем не менее, у него хватило сил обезвредить вооруженного человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого и истекающего кровью коллегу, по пути вызвав на место ЧП полицию и скорую помощь», – сообщил подробности пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, раненого егеря 12 километров везли на снегоходе, затем 40 километров – до Таборов, и еще 100 километров – до Тавды. Мужчина скончался в реанимации.

Задержанный охотник сейчас находится в больнице под охраной полиции, так как тоже получил серьезные травмы. Ему вменяются два обвинения по ст.105 УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и «Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

Сыщики на месте происшествия изъяли незарегистрированное ружье марки «Иж» 12 калибра. «Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, идут осмотры мест происшествия, предметов, а также допросы и иные следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в следственном комитете.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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