Охотника, расстрелявшего двух егерей, приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Свердловский областной суд вынес приговор 56-летнему жителю села Таборы Леониду Нихти, который обвинялся в убийстве егеря и покушении на убийство его помощника.

Мужчина осужден на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также должен выплатить 1 миллион рублей супруге убитого инспектора в качестве моральной компенсации. Ранее Нихти не был судим. Во время следствия он признал вину лишь частично и просил рассмотреть его дело с участием присяжных. Коллегия единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения по эпизоду убийства, а по эпизоду покушения – заслуживает. Приговор областного суда был вынесен по вердикту присяжных. Он вступит в силу в течение 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

Ранее «Новый День» писал, как случилось это резонансное преступление. Вечером 27 ноября 2019 года примерно в 30 километрах от села Таборы два инспектора охраны животного мира искали браконьеров. Егерь увидел в лесу охотничий домик, где обнаружил свежевыловленную рыбу, и спросил у находившегося там Леонида Нихти, откуда у него улов. Между мужчинами разгорелся конфликт. По версии следствия, хозяин домика без предупреждения начал стрелять по инспекторам из охотничьего ружья. Первого егеря он тяжело ранил, выстрелить во второго не успел, так как ружье дало осечку. Тогда Нихти схватил топор и напал на второго посетителя. В завязавшейся драке он смог нанести ему несколько рубленых ран по голове и ударить ножом в живот. Несмотря на ранения, помощник егеря смог обезоружить мужчину и запереть его в избе до приезда полиции. Тяжело раненного инспектора доставили в больницу Тавды, но там он скончался.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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