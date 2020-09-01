Начался суд над браконьером из Таборов, расстрелявшим двух егерей

Свердловский областной суд начал рассматривать дело 54-летнего жителя Таборов, который расстрелял двух егерей, заподозривших его в браконьерстве.

Как ранее писал «Новый день», конфликт между мужчинами произошел 27 ноября 2019 года в глухом лесу, в 30 километрах от села Таборы. Вечером к избе охотника пришли два инспектора, чтобы зафиксировать факт незаконного улова рыбы. Хозяин вышел к ним с ружьем и без предупреждения начал стрелять. Одного егеря он тяжело ранил, выстрелить во второго не успел, так как ружье дало осечку. Тогда мужчина схватил топор и напал на второго гостя. В завязавшейся драке он смог нанести ему несколько рубленых ран по голове и ударить ножом в живот. Несмотря на ранения, егерю удалось обезоружить нападавшего и запереть его в избе до приезда полиции.

«То, что второй инспектор остался жив – фактически чудо. Он, воспользовавшись осечкой, вступил в схватку с нападавшим, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы. Тем не менее, у него хватило сил обезвредить вооруженного человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого и истекающего кровью коллегу, по пути вызывая на место ЧП полицию и скорую помощь. 12 километров потерпевшего доставляли по снегу, затем 40 километров – до Таборов, и ещё 100 километров – до Тавды. В реанимации больницы егерь, к сожалению, скончался», – сообщал ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным областного следственного комитета, задержанный охотник признал свою вину лишь частично. Тем не менее, ему предъявлены обвинения по двум уголовным статьям: ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ч. 3 ст. 30, пункты «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности». Свердловский областной суд уже приступил к рассмотрению дела по существу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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