Назначена дата предварительного голосования ЕР по довыборам в заксо

Предварительное голосование для определения кандидата от партии «Единая Россия» на довыборах в заксо по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16 состоится 2 февраля 2020 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, такое решение принял президиум регионального политсовета. Сроки выдвижения и регистрации претендентов обсудят завтра, 4 декабря, на заседании оргкомитета праймериз, который традиционно возглавил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.

Сами довыборы состоятся 17 мая. Напомним, депутат областного заксобрания от этого округа, Анатолий Сухов, скончался минувшим летом.

Краснотурьинский округ – самый северный в Свердловской области и один из самых крупных по территории. Помимо самого Краснотурьинска, в него входят города Волчанск, Карпинск, Североуральск, Пелым, Сосьва, Ивдель и несколько десятков поселков, в том числе Ушма – традиционное место обитания уральских манси. В округе проживает около 138 тысяч избирателей.

Екатеринбург, Краснотурьинск, служба информации

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 03.12.19

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