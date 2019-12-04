В полпредстве узнали, что от «дороги жизни» в Серебрянку остались только ямы (ФОТО)

Сегодня на совещании при полпреде президента РФ в УрФО вновь заговорили о дороге до Серебрянки. Как оказалось в ходе проверки, проезд вернулся к тому же состоянию, в котором был до обращения уральцев к Путину – об этом заявила советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Елена Симоненко. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, между тем, отчитался об окончании строительства дороги и попросил снять вопрос с контроля.

Напомним, прокладывать путь к поселку стали после того, как в декабре 2016 года свердловские журналисты сообщили о ситуации в Серебрянке Владимиру Путину. Из-за отсутствия дороги в Серебрянке доходило даже до проблем с поставкой продуктов. Президент поручил губернатору решить проблему. В конце 2017 года дорога появилась.

Дорога на Серебрянку. Май 2017г.

Екатеринбург, служба информации

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