Полномочия по неразграниченным землям Екатеринбурга оставят области ещё на пять лет

Областные власти хотят оставить за собой полномочия по распоряжению неразграниченными землями Екатеринбурга ещё на пять лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект представила сегодня на заседании комитета заксобрания ио первого замминистра по управлению госимуществом Елена Николаева.

По её словам, действующая практика показала свою эффективность: доходы местного бюджета по неразграниченным землям по аренде выросли, а по купле-продаже остаются на уровне 300 млн рублей в год. «Также дополнительные доходы в 20-30 млн в год администрация получает от перераспределения земель», – сказала она. В связи с этим правительство предлагает сохранить действующую систему до 2025 года. Комитет предложение одобрил, законопроект вынесут на пленарное заседание заксо 10 декабря.

Депутат Вячеслав Вегнер поинтересовался, почему в таком случае эти полномочия забрали только у Екатеринбурга, почему их не забирают у Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Николаева ответила, что закон позволяет применять это только к административным центрам регионов.

Напомним, распоряжение неразграниченными землями в Екатеринбурге было одним из тех полномочий, за которые несколько лет назад шла ожесточенная политическая борьба между администрациями Екатеринбурга и Свердловской области. В ноябре 2014 года заксобрание передало эти полномочия от горадминистрации к МУГИСО на срок до 1 января 2020 года. Этому предшествовал скандал: представители городских властей заявили, что о подготовке этого законопроекта им стало известно лишь из публикации на официальном сайте заксо – за неделю до рассмотрения вопроса на заседании парламента.

––

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

В Сысерти построили вертолетную площадку для санавиации. / Заседание правительства проходит под наблюдением представителя полпредства. / В Екатеринбурге ищут пропавшего 11-летнего мальчика – он ушел из дома неделю назад (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»