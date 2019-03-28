Есть что делить: почти треть земель в Свердловской области все еще не разграничены

Около 30% земельных участков в Екатеринбурге и Свердловской области на сегодняшний день остаются неразграниченными.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» и.о. замглавы МУГИСО Елена Николаева, нет какой-то конкретной даты, к которой власти были бы обязаны завершить процесс разграничивания земли, и идет он не очень быстро.

Напомним, распоряжение неразграниченными землями было одним из тех полномочий, за которые несколько лет назад шла ожесточенная политическая борьба между администрациями Екатеринбурга и Свердловской области. В ноябре 2014 года заксобрание передало эти полномочия от горадминистрации к МУГИСО. Этому предшествовал скандал: представители городских властей заявили, что о подготовке этого законопроекта им стало известно лишь из публикации на официальном сайте заксо, которая появилась всего за неделю до рассмотрения вопроса на заседании парламента. Документ даже не был официально направлен в адрес администрации города, главы Екатеринбурга и Екатеринбургской гордумы. «Органы МСУ считают недопустимыми такие подходы, которые применяются при работе с проектом закона Свердловской области. Органы МСУ считают принятие такого закона Свердловской области недопустимым и юридически несостоятельным», – говорилось в обращениях мэра Евгения Роймзана и администрации. Застройщики Екатеринбурга после принятия законопроекта в первом чтении написали депутатам, что «принятие закона приведет к обвалу рынка недвижимости и дальнейшему росту цен на квартиры», но и они услышаны не были. В 2016 году, после «перемирия» между городом и областью и перехода в резиденцию вице-мэра Владимира Тунгусова, много говорилось о том, что полномочия по неразграниченным землям городу вернут, однако этого так и не произошло. А в прошлом году был выявлен еще один аспект этой проблемы: оказалось, что в Екатеринбурге не решена задача ликвидации нелегальных свалок на неразграниченных землях. Ведь при обнаружении несанкционированной свалки в первую очередь устанавливается владелец земельного участка, который несет всю ответственность. В случае неразграниченных земель этот вопрос до сих пор не решен – по факту ими управляет МУГИСО, но министерство не занимается уборкой мусора, а городская администрация не имеет для этого ни денег, ни полномочий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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