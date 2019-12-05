В Екатеринбурге найден мертвым арбитражный управляющий

В Екатеринбурге нашли тело 45-летнего арбитражного управляющего Владимира Яшина. По предварительным данным, мужчина был убит. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Там уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Расследованием занимается отдел по Орджоникидзевскому району. Следователи полагают, что гибель мужчины связана с его профессиональной деятельностью. Известно, что он вел несколько десятков банкротств юридических и физических лиц в разных регионах России, занимался делами, связанных с рейдерством в промышленности.

На прошлой неделе друзья Яшина обратились в полицию с заявлением о пропаже Владимира, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «В Орджоникидзевском районе действительно было обнаружено тело человека, по внешним данным похожего на разыскиваемого. Нашел его один из местных жителей, выгуливавший свою собаку. Чтобы не травмировать пожилого отца Яшина, снимок с места происшествия сыщики сначала показали его знакомому, который опознал друга. По предварительным данным, смерть наступила в результате криминальных проявлений. Раскрытием преступления поручено заниматься сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 14 и городского УМВД, руководство которого ситуацию взяло под личный контроль. Сыщики и участковые проводят подворовый обход местных жителей микрорайона, где было найдено тело, с целью установления возможных свидетелей и очевидцев», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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