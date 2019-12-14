Задержан организатор похищения и убийства арбитражного управляющего

Силовики задержали предполагаемого организатора похищения и убийства арбитражного управляющего Владимира Яшина. Это мужчина 1975 года рождения, который, как полагает следствие, задумал преступление в ноябре этого года. Его целью были деньги. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Предполагаемые исполнители преступления уже находятся под арестом.

По факту случившегося с арбитражным управляющим возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.3 ст.33, п.п. «а», «з» ч.2 ст.126 УК РФ (организация похищения человека из корыстных побуждений, совершённого группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, тело мужчины нашел прохожий 3 декабря. Яшина похитили 28 ноября на улице Белинского, его перевозили из квартиры в квартиру, избивали. От полученных травм он погиб, а подельники бросили тело на участке возле дома на улице Глинной.

Екатеринбург, служба информации

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