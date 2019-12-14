Арестован предполагаемый организатор убийства арбитражного управляющего

Орджоникидзевский районный суд сегодня избрал меру пресечения для Алексея Маркова-Боброва. Его обвиняют в организации похищения и убийства арбитражного управляющего Владимира Яшина.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Марков-Бобров пробудет под стражей до 5 февраля 2020 года включительно. Решение о мере пресечения в силу не вступило и может быть обжаловано. Его, напомним, обвиняют по ч. 3 ст. 33, п. п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Тело Яшина нашел прохожий 3 декабря. Арбитражного управляющего похитили 28 ноября на улице Белинского, его перевозили из квартиры в квартиру, избивали. От полученных травм он погиб, а подельники бросили тело на участке возле дома на улице Глинной. Троих сообщников организатора преступления суд ранее отправил под арест.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.19

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