Обвиняемый в похищении арбитражного управляющего остался под арестом

Свердловский облсуд оставил под арестом Алексея Маркова-Боброва, которого обвиняют в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, по итогам апелляции жалоба защиты на решение Орджоникидзевского райсуда оставлена без удовлетворения. Марков-Бобров останется под стражей как минимум до 5 февраля 2020 года.

Напомним, 45-летнего арбитражного управляющего Владимира Яшина похитили еще в конце ноября, тревогу забили его друзья. 3 декабря его тело со следами побоев нашел житель Орджоникидзевского района, гулявший с собакой. По версии следствия, преступники некоторое время перевозили еще живого Яшина из квартиры в квартиру, избивали. От полученных травм он погиб, а подельники бросили тело на участке возле дома на улице Глинной. Исполнители уже арестованы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

Путин: прежде чем делать 31 декабря выходным, надо подумать. / Уральцы рассказали, что спросили бы у Путина, а какие вопросы задавать не стали бы (ВИДЕО). / На Урале чиновники порадовались закону о самозанятых. Как им работать с банками, никто не знает. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»