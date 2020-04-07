Похитителю арбитражного управляющего продлили арест

В Ленинском районном суде сегодня продлили меру пресечения Юрию Мусохранову, которого обвиняют в похищении и избиении до смерти арбитражного управляющего Владимира Яшина. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, Мусохранов останется в СИЗО до 4 июня.

Напомним, 45-летнего арбитражного управляющего Владимира Яшина похитили в конце ноября 2019 года, тревогу забили его друзья. 3 декабря его тело со следами побоев нашел житель Орджоникидзевского района, гулявший с собакой. По версии следствия, преступники некоторое время перевозили еще живого Яшина из квартиры в квартиру, избивали. От полученных травм он погиб, а подельники бросили тело на участке возле дома на улице Глинной. Организатором преступления считается Алексей Марков-Бобров, трое подельников Маркова-Боброва – Магафур Султанов, Василий Паршин и Юрий Мусохранов – обвиняются по УК РФ: ст. 111 ч.4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»; ст. 126 ч.2 пп. а, з «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

Екатеринбург, Елена Иванова

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