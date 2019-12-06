Свердловские власти снова продают санаторий «Курьи». Теперь – дороже

Фонд имущества Свердловской области опять выставил на продажу 100% акций санатория «Курьи».

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, заявки на участие в аукционе принимаются с 6 декабря по 9 января 2020 года. Рассмотрят их 10 января 2020 года. Аукцион пройдет в электронной форме на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ». И.о. министра по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов отметил: «Продажа предприятия инвестору, заинтересованному в развитии высокотехнологичной базы санаторно-курортного лечения, позволит привлечь средства в развитие предприятия. Это обеспечит выход на качественно новый уровень в сфере оказания услуг данного профиля. Тем самым мы сохраним существующий бренд, известный на всем Урале». За 100% акций предприятия свердловские власти планируют получить 162 млн 283 тысячи рублей.

Напомним, что история курорта насчитывает более 100 лет. Само предприятие «Санаторий «Курьи» было зарегистрировано в 1992 году. В 2014 году оно было преобразовано в акционерное общество. В том же году его впервые выставили на продажу – за 145,4 млн рублей. Перед этим депутаты заксо долго обсуждали целесообразность приватизации санатория, и в итоге разрешили продавать госактив при условии сохранения его профиля.

Екатеринбург, служба информации

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