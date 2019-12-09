В думе Асбеста чуть не сорвалось принятие бюджета

Сегодня чуть было не сорвалось заседание городской думы Асбеста, на котором депутаты должны были принять бюджет на 2020 год.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в думе, и.о. спикера Ольга Щапова в начале заседания вступила с депутатами в спор о наличии кворума. По уставу кворум при решении таких вопросов, как принятие бюджета, составляет две трети депутатского корпуса. Всего депутатов 20, сегодня присутствовали 13. Они посчитали, что кворум есть, но Щапова настаивала, что для него необходим еще один депутат. Когда коллеги с ней не согласились, она покинула зал заседаний, хотя ее пытались удержать. Тогда присутствующие выбрали председательствующим на заседании старейшего депутата Геннадия Гофмана и все-таки приняли бюджет.

«Как председатель мандатной комиссии, я подтверждаю правомочность заседания, – заявил единоросс Дмитрий Александрин. – Если кто-то из наших политических оппонентов с этим не согласен, то они должны оспорить принятое решение в суде. Я подчеркну, что мы приняли решение о бюджете большинством голосов, руководствуясь позицией наших избирателей – большинства жителей города. Поэтому лично я к возможным судебным разбирательствам готов».

На сегодняшнем заседании отсутствовали, как и в ряде предыдущих подобных случаев, депутаты от КПРФ. Их лидер Наталья Крылова написала в соцсети, что предложенный проект бюджета сильно урезан по сравнению с тем вариантом, который был утвержден в прошлом году как «бюджет на плановый период».

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 09.12.19

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