В думе Асбеста снова сменили председателя

Депутаты Асбестовской думы выбрали нового председателя.

Как сообщил «Новому Дню» источник в думе, депутаты отстранили от исполнения обязанностей спикера свою коллегу – коммунистку Ольгу Щапову, которая пыталась признать сегодняшнее заседание нелегитимным, и выбрали вместо нее справедливоросса Сергея Ларионова. Его поддержали 11 человек из 13 присутствующих. Вице-спикером избран глава местных единороссов Дмитрий Александрин. Сегодня он заявил, что их политические противники могут попытаться оспорить их решения в судебном порядке, но они к этому готовы. Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты снова проголосовали за лишение мандатов Натальи Крыловой и Антонины Зоновой. В апреле они уже пытались изгнать двух коммунисток, но решение не утвердил председатель думы Самарин.

Напомним, Ольга Щапова стала и.о. спикера после того, как предыдущий председатель, Андрей Самарин, лишился мандата по решению суда. Весной этого года спикер не указал в декларации двухэтажный коттедж, что выяснилось при проверке прокуратуры. Надзорный орган потребовал лишить депутата КПРФ мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Самарин подал апелляцию, но решение в облсуде устояло.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 09.12.19

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