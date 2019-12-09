Екатеринбург не лишили Универсиады-2023

Екатеринбург не лишается права проведения Универсиады в 2023 году, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Судьбоносное для российского спорта заседание прошло сегодня в Лозанне. Там же находится и офис Международной федерации студенческого спорта (FISU), которая курирует проведение Универсиад.

По решению WADA, Россия на четыре года лишается права проводить крупные мировые соревнования, равно как и отправлять спортсменов под своим флагом на международные турниры, включая Олимпиаду. При этом ранее в WADA рекомендовали не отнимать у России право проведения спортивных соревнований, если организация их уже начата – это касалось и Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Об этом же писал «Новый День». «В рекомендациях говорится о том, чтобы не согласовывать мероприятия предстоящие, которые есть в планах, но еще не утверждены. С Универсиадой же вопрос решенный, это мероприятие, которое уже организовывают, – говорил собеседник агентства, знакомый с ситуацией с допинговыми скандалами. – Давайте будем честны: кому нужна Универсиада еще, кроме нас? Никто не заявлялся больше. Универсиады не будет, если, например, Путин скажет: «Отменяем, отныне проводим только свои соревнования».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

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