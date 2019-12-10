Заксобрание оставило МУГИСО полномочия по неразграниченным землям Екатеринбурга до 2025 года

Заксобрание Свердловской области проголосовало за продление полномочий МУГИСО по распоряжению неразграниченными землями Екатеринбурга до 2025 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов предложение правительства подлить этот срок аргументировал тем, что при такой схеме «ежегодно достигаются и перевыполняются целевые показатели по аренде и продаже неразграниченных земельных участков». Никаких возражений от народных избранников не поступило, в отличие от аналогичной ситуации в 2014 году, когда полномочия по земле передавались от города к области с 2015 по 2020 год.

Напомним, в ноябре 2014 года заксобрание передало эти полномочия от горадминистрации к МУГИСО на срок до 1 января 2020 года. Этому предшествовал скандал: представители городских властей заявили, что о подготовке этого законопроекта им стало известно лишь из публикации на официальном сайте заксо – за неделю до рассмотрения вопроса на заседании парламента. Тогдашний глава города Евгений Ройзман лично пришел на заседание заксо и просил отложить рассмотрение законопроекта, но его не послушали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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