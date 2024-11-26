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Вторник, 26 ноября 2024, 14:11 мск

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Полномочия по неразграниченным землям Екатеринбурга оставят в области еще на 3 года

Полномочия по распоряжению неразграниченными землями Екатеринбурга планируется оставить в ведении Свердловской области еще на три года – до конца 2027-го.
Соответствующий законопроект уже внесен в заксо и, вероятно, будет принят на декабрьском пленарном заседании.

Напомним, в ноябре 2014 года заксобрание передало эти полномочия от горадминистрации к МУГИСО на срок до 1 января 2020 года. Этому предшествовал скандал: представители городских властей заявили, что о подготовке этого законопроекта им стало известно лишь из публикации на официальном сайте заксо за неделю до рассмотрения вопроса на заседании парламента, и просили отложить рассмотрение законопроекта, но этого не произошло.
Затем срок передачи полномочий продлили на 5 лет – до 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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