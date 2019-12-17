УБРиР обжаловал в кассации отказ легализовать сделку с офшором на 3 миллиарда

Уральский банк реконструкции и развития хочет оспорить решение 17-го арбитражного апелляционного суда, который отказался утверждать мировое соглашение между аффилированной с РМК компанией и кипрским офшором. Арбитражный суд Уральского округа принял кассационную жалобу банка к производству. Жалобу также подало ООО «Международная консалтинговая компания», которое было истцом в первоначальном разбирательстве. Судебное заседание состоится в середине января.

Речь идет о сделке на несколько миллиардов рублей, которые банк выдал Limited Company Avexbell Enterprises Limited, но с возвратом вышли проблемы. Долг на себя перевела «Международная консалтинговая компания», генеральный директор которой Олег Медведев, он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам.

Далее новый владелец долга обратился в Арбитражный суд Свердловской области, в своем исковом заявлении потребовав с офшора вернуть деньги. Ответчик не возражал, но указал, что денег нет, стоит обратиться к приставам (которые должны были взыскивать деньги с компании, прописанной на Кипре). Впоследствии, после неудачи в первой инстанции, стороны через суд планировали подписать мировое соглашение. И снова не вышло. Суд посчитал сделку мнимой, созданной для прикрытия реальной сделки и направленной на вывод денег за рубеж.

В апелляции вскрылись подробности, как деньги уходили из банка: на чьих счетах обнаружились средства, как уничтожались документы, касающиеся взаимоотношения офшора и банка, каковы реальные цели сделки. Подробнее о том, как тайный бизнес владельцев РМК «подставил» УБРиР перед Росфинмониторингом и Центробанком, читайте в нашем материале.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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