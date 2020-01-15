Суд отклонил кассацию УБРиРа по делу о легализации сделки с офшором

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел жалобу, подавали УБРиР и Международная консалтинговая компания, оспаривая исход дела по сделке с кипрской компанией Limited Company Avexbell Enterprises Limited. Суд решил оставить решение 17-го апелляционного суда в силе, жалобу без удовлетворения. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказали в пресс-службе суда. Мотивировочная часть еще не опубликована.

Напомним, журналистов с сегодняшнего процесса удалили, так как представители УБРиРа, Русской медной компании и Международной консалтинговой компании опасались разглашать сведения о доходах учредителя ММК Олега Писаченко – несмотря на то, что такие данные в открытом доступе опубликованы на сайте арбитражного суда. Спор касался сделки УБРиРа с кипрским офшором. Банк выдал кредиты на несколько миллиардов, с возвратом денег в Россию возникли проблемы. Тогда долг выкупила Международная консалтинговая компания, аффилированная с РМК. Ее учредитель Олег Писаченко получил от РМК почти 10 миллиардов, почти такая же сумма возникла на счетах его компании. Затем ММК обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать деньги с офшора. Впоследствии, после неудачи в первой инстанции, стороны в апелляции планировали подписать мировое соглашение.

И снова не вышло. Суд посчитал сделку мнимой, созданной для прикрытия реальной сделки и направленной на вывод денег за рубеж. Сегодня это решение оставили в силе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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