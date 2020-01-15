По требованию УБРиР суд закрыл от СМИ дело о легализации сделки на 3 миллиарда

В Арбитражном суде Уральского округа сегодня рассматривается кассационная жалоба на решение 17-го арбитражного апелляционного суда, который отказался утверждать мировое соглашение между аффилированной с РМК компанией и кипрским офшором. Рассмотрение пройдет в тайне – по ходатайству Уральского банка реконструкции и развития журналистом присутствовать на процессе запретили.

Как передает корреспондент «Нового Дня», представитель банка попросил провести заседание в закрытом режиме, ссылаясь на то, что будут разглашаться сведения, составляющие банковскую тайну, а также сведения о доходах Олега Писаченко, с помощью которого проводилась сделка с офшором. Ходатайство УБРиРа поддержали также представители Русской медной компании и Международной консалтинговой компании, они указывали, что в деле будут разглашаться данные Писаченко, конкретно его доходы. Отметим, информация о доходах г-на Писаченко за последние 10 лет, согласно справкам 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, опубликована на сайте арбитража, в мотивировочном решении 17-го Апелляционного суда и, соответственно, доступна всем желающим.

Представитель ИФНС по Ленинскому району оставил решение на усмотрение суда.

Суд, услышав обоснование, по которому требуют удалить прессу, напомнил: кассация не рассматривает новые доказательства, а изучает законность решений предыдущих инстанций. Тем не менее после совещания суд решил закрыть спор от СМИ – «поскольку есть необходимость полностью объективно рассмотреть материалы дела».

Напомним, сегодняшняя кассация должна разобраться в верности решения 17-го арбитражного апелляционного суда, который отказался утверждать мировое соглашение между Международной консалтинговой компанией и кипрским офшором. УБРиР выдал несколько миллиардов рублей Limited Company Avexbell Enterprises Limited, но с возвратом вышли проблемы. Долг на себя перевела Международная консалтинговая компания, ее генеральный директор – Олег Медведев, он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам. Деньги эта компания получила от своего учредителя Олега Писаченко, который, в свою очередь, получил от РМК на счет в УБРиРе почти 10 миллиардов, это практически в тысячу раз больше, чем Писаченко заработал за 10 лет. Далее новый владелец долга обратился в Арбитражный суд Свердловской области, в своем исковом заявлении потребовав с офшора вернуть деньги. Ответчик не возражал, но указал, что денег нет, стоит обратиться к приставам (которые должны были взыскивать деньги с компании, прописанной на Кипре). Впоследствии, после неудачи в первой инстанции, стороны через суд планировали подписать мировое соглашение. Но суд посчитал сделку мнимой, созданной для прикрытия реальной сделки и направленной на вывод денег за рубеж. «Новый День» ранее писал, как деньги уходили из банка: на чьих счетах обнаружились средства, как уничтожались документы, касающиеся взаимоотношения офшора и банка, каковы реальные цели сделки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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