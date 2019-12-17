Первым участником праймериз ЕР в заксо стал мэр Ивделя

«Единая Россия» в Свердловской области открыла регистрацию участников праймериз по выдвижению на дополнительные выборы в региональный парламент по Краснотурьинскому избирательному округу № 16, они пройдут в мае 2020 года. Место в заксобрании стало вакантным после кончины депутата Анатолия Сухова.

Как сообщили в пресс-службе партии, первым документы подал глава Ивдельского городского округа и секретарь местного отделения ЕР Петр Соколюк. Запись участников продлится до 13 января, партийные праймериз назначены на 2 февраля.

Соколюк занимает должность мэра Ивделя с 2000 года, он четырежды избирался на этот пост. Градоначальник известен тем, что является ответственным за сохранение народа манси на севере области в целевой областной программе. Летом этого года Соколюк попал в скандал после трагедии на реке Лозьве, где погибла целая семья манси. Администрация Ивдельского округа взяла на себя расходы по организации похорон, при этом осудив общественников, которые также собирали деньги.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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