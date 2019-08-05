Государственное СМИ заявило, что семьи погибших манси не нуждались в помощи граждан

В день похорон трех манси, утонувших в Лозьве, «Областное телевидение» заявило, что их семья не нуждалась в деньгах, которые через соцсети собрал на похороны свердловчанин Константин Кузнецов, поддерживающий дружеские отношения с малым народом.

По словам корреспондента ОТВ, все расходы, связанные с похоронами, взяла на себя администрация Ивдельского городского округа. При этом редакция ссылается на мэра Ивделя Петра Соколюка. Человека, организовавшего сбор помощи, ОТВ именуют «неизвестным». Директор канала Антон Стуликов в комментариях под постом Кузнецова написал, что если того что-то не устраивает, пусть идет в суд. Кузнецов ответил, что публично отчитается за каждый полученный от свердловчан рубль из тех денег, которые были собраны в помощь семьям погибших, а также на покупку спасжилетов для детей манси. Добавим, что один из подписчиков вспомнил аналогичную историю, когда сбор средств в помощь людям был осужден властями: «Дежа-вю. Когда в 2010м году был пожар, и мы просто обратились с призывом о помощи ко всем, кто услышит, – областные власти очень сильно обиделись. Как же, – они из-кожи-вон, помогают, а мы – помощи просим. Типа – нам не хватает того, не хватает другого... А в области не было горючего для вертолетов», – написал он.

Константин Кузнецов заявил РИА «Новый День», что судиться с областным СМИ не собирается. «Я человек мирный. Войны не хочу. Пусть это будет на их совести. Мне людям, которые деньги перевели для манси, ничего доказывать не надо. Большинство из них меня знают лично. Манси очень благодарны добрым людям за помощь и за 36 спасжилетов, которые защитят их от беды в будущем», – сказал он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.08.19

Жители Первоуральска потребовали прекратить работы по установке вышки сотовой связи. / В Екатеринбурге осудили лжеполицейских, вымогавших деньги на спасение близких от тюрьмы. / За похищение владельца автостоянки двух екатеринбуржцев отправили в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»