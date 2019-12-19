Свердловского депутата рекомендовали на пост главы омских эсеров

Депутат Свердловского заксобрания от «Справедливой России» Андрей Жуковский рекомендован на пост руководителя Омского регионального отделения этой партии. Как сообщает пресс-служба СР, такое решение было принято центральным советом партии.

Напомним, прежний руководитель Свердловских эсеров Александр Бурков два года назад возглавил Омскую область, после чего несколько его однопартийцев переехали за ним.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2018 года совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил 38-летнего депутата Свердловского заксобрания Андрея Жуковского в должности генерального директора – по сообщениям местных СМИ, он может получить место в областном правительстве. Фактически депутат живет на два города, ведь ему приходится посещать заседания в Екатеринбурге.

Омск, Екатеринбург, служба информации

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