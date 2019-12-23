На праймериз ЕР в заксо заявились бизнесмен и бизнесвумен

На праймериз ЕР по довыборам в заксобрание заявились еще два участника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исполкома «Единой России», документы подали Василий Седельников и Лариса Зарамышева.

Василий Седельников является директором ООО «Северный Ветер Эл Джи» (розничная продажа аудио и видеотехники). Родился в 1966 году в Краснотурьинске, имеет высшее образование по специальности электрические сети и системы. С 1994 года занимается предпринимательской деятельностью.

Лариса Зарамышева родом из Ивделя, руководит ООО «Комфорт +» (физкультурно-оздоровительная деятельность). Окончила Нижнетагильский техникум советской торговли. В 2016 году участвовала в выборах депутатов думы Ивдельского городского округа шестого созыва.

Напомним, первым кандидатом на праймериз стал глава Ивдельского городского округа и секретарь местного отделения ЕР Петр Соколюк. Он занимает должность мэра Ивделя с 2000 года. Градоначальник известен также тем, что является ответственным за сохранение и увеличение численности народа манси на севере.

Запись участников продлится до 13 января, партийные праймериз назначены на 2 февраля. Довыборы понадобились в связи со смертью депутата заксо по Краснотурьинскому округу Анатолия Сухова.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 23.12.19

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