Скончался помощник экс-депутата Кинева, фигурировавший в деле старушки Ледовской

Скончался помощник бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева, на которого была переписана квартира убитой старушки Ольги Ледовской. Об этом в фейсбуке сообщил один из основателей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов.

По словам Кабанова, Чуваков скончался 31 декабря во сне. Прощание с ним состоится 5 января. Андрей Кабанов также отметил, что Чуваков освободился весной, а в дело пенсионерки Ледовской его «за уши притянули, чтобы убрать из дела Ройзмана».

Напомним, Сергей Чуваков получил срок по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». В 2013 году 80-летняя Ольга Ледовская обратилась к Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен она была готова передать муниципалитету свою трехкомнатную квартиру. Глава города перенаправил пенсионерку к депутату Олегу Киневу, который лишил старушку недвижимости, а после организовал ее убийство. Чуваков занимался переоформлением документов на квартиру Ледовской, должен был после сделки передать депутату его долю – более 3 млн рублей.

В результате махинаций преступники вместо того, чтобы заключить с пенсионеркой договор пожизненной ренты, обманным путем заставили ее подписать договор дарения недвижимости Чувакову. После убийства старушки в ее квартиру были заселены гастарбайтеры. Олег Кинев получил 16 лет колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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