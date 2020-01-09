Типографию «Уральский рабочий» снова включили в план приватизации

АО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» вместе с еще 185 акционерными обществами, принадлежащими РФ, попало в план приватизации на 2020-2022 гг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован сегодня на портале федерального правительства. Планируется продать все 100% акций АО, принадлежащих государству. Дата торгов и стоимость пока не указывается.

Напомним, это происходит уже не в первый раз. В июне 2015 года «Уральский рабочий» пытались продать за 690,8 млн рублей, в марте 2016 – за 583 млн. рублей. После этого правительство Свердловской области разработало собственную программу развития предприятия и надеялось, что это поможет договориться с Федерацией о передаче акций в собственность региона. Но в конце декабря 2016 года старейшее свердловское издательство снова было выставлено на продажу. Единственный акционер – Российская Федерация в лице Росимущества – назначил на 8 февраля 2017 года аукцион со стартовой ценой 488 млн рублей. Однако 27 января 2017 года Росимущество изменило свое решение и отказалось от приватизации типографии.

Добавим, по данным системы Seldon.Basis, чистая прибыль «Уральского рабочего» за 2018 год составила 5,33 млн рублей, что на 37% ниже, чем в 2017 году. Выручка 2018 года – 280,22 млн рублей, что на 5% меньше предыдущего года. Стоимость находящегося на балансе имущества – 110,5 млн рублей (снизилась на 4% из-за выплаты краткосрочных кредитов).

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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