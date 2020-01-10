Лесной отель в Висимском заповеднике посетили почти две тысячи человек

В Висимском заповеднике прошлой зимой открылся лесной отель и заработала экотропа. За первый год работы в домиках с панорамными окнами и видом на заповедную зону побывали около 1800 гостей.

«Для нас это достаточно приличная цифра, потому что объект небольшой, не очень объемный по своей вместимости. Это несколько гостевых домов, центровая площадка, экологическая тропа. Тропу с удовольствием посещают и школьники из соседних городов», – рассказал сегодня на пресс-конференции директор ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный заповедник» Михаил Федоров. Пройти по экотропе можно в том числе и зимой, за исключением дней с сильным снегопадом.

Отель в особо охраняемой природной зоне планировали открыть еще летом 2017-го, однако из-за проблем с водоснабжением это сделать не удалось. В марте 2018 года он готовился принимать первых гостей, но в снежное время года на тот момент туда было не добраться. Как отметил сегодня Федоров, официально комплекс заработал в декабре 2018 года. Как готовили панорамную смотровую площадку с видом на тайгу, смотрите на видео.

Экологическая тропа

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