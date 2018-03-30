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Воскресенье, 1 апреля 2018, 19:59 мск

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В Висимском заповеднике ждут весну, чтобы пустить туристов на экотропу и в лесной отель (ФОТО)

В Висимском заповеднике все готово к тому, чтобы туристы смогли пройти по экотропе и пожить в построенном в ее конце лесном отеле. Правда, мешает погода.

«Тропу даже чистить нереально, осадки обильные. К тому же до нее еще добраться надо – сейчас туда можно только на снегоходе попасть. Надо дождаться, когда не будет снегопадов, и тогда можно будет народ туда запустить. А так тропа готова», – сказал агентству и.о. директора заповедника Михаил Федоров.

По его словам, готов принимать гостей заповедника и лесной отель. Но пока до него тоже не добраться. «Пока там только сторож и бывают инспектора по долгу службы», – отметил Федоров.

Напомним, запустить отель планировали еще летом 2017-го, однако из-за проблем с водоснабжением это не удалось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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