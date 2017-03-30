Смотритель лесного отеля в заповеднике – кто и почему получил «работу мечты» / ФОТО, ВИДЕО

Публикации за 30.03.17

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В Висимском государственном биосферном заповеднике, расположенном в экологически чистом месте в 40 км от Кировграда, начали работать смотрители лесного отеля. Эту необычную должность в интернете назвали работой мечты и многие интересовались, кому досталась эта вакансия. Съемочная группа NDNews.ru первой познакомилась с новыми жителями заповедника, которым придется встречать и сопровождать туристов, а также следить за чистотой. Подробности – в нашем материале.

Претендентов – 100 человек на место

Должность смотрителя лесного отеля в заповедной территории вызвала невероятный ажиотаж. По словам директора Висимского заповедника Александра Грановского, учреждение объявило набор на две вакансии, предполагая взять на работу двух человек, которые бы работали две недели через две. В результате на одно место претендовало более 100 человек. Анкеты приходили из Украины, Беларуси, Казахстана, а также многочисленных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, других населенных пунктов Урала, из Алтайского края.

«Мы искали людей без вредных привычек, которые работали бы не из-за денег, а ради созерцания природы и ее охраны, тех, кто не боится сложных условий. Второй момент: нам требовались творческие личности с грамотной речью, поскольку одна из главных задач построенной нами экологической тропы с домиками для проживания на границе охранной зоны заповедника и смотровой площадкой на вершине горы – это создание атмосферы, – рассказал NDNews.ru руководитель заповедника. – Мы планируем с открытием летом этого года лесного отеля приглашать к себе тех туристов, кому не интересны шашлыки с алкоголем на природе. Наша публика – это любители йоги, медитации, тихого отдыха и созерцания природы. Этим и были продиктованы требования к кандидатам в смотрители отеля, которым необходимо будет создавать комфорт для гостей, сопровождать их, следить за постройками, поддерживать чистоту, создавать, может быть, какие-то свои арт-объекты. Функционал достаточно большой».

После длительного изучения анкет и собеседований, администрация заповедника остановилась на супружеской паре из Катайска (Курганская область). Они были очень настойчивы, их творческая натура и мироощущение пришлись по вкусу руководству заповедной территории. Более того, эти кандидаты были согласны работать вместе и получать зарплату на одного (1000 рублей в сутки). К настоящему моменту они провели в заповеднике уже месяц (в последующем раз в две недели их будет заменять второй смотритель – молодой человек из Челябинска, который, как выражается Грановский, «ищет себя в этом мире» – прим. ред.), и поделились с NDNews.ru первыми впечатлениями.

Физический труд и рукоделие

Итак, знакомьтесь. Владимир и Ани. Поклонники аскетичного образа жизни, интересующиеся культурой Востока, занимающиеся йогой. За их плечами – многочисленные поездки по России, Украине и Беларуси автостопом, пешие походы босиком. В заповеднике они встречают нас чаем, заварив в чайничке елочные иголки. Тут же начинают показывать свои последние поделки из дерева.

– Вот из кедра пробуем делать подвески. Сделали талисман Висимского заповедника. Здесь изображена медвежья лапа и надпись руникой Висим. Если вглядеться с глубоким пониманием, можно увидеть значение: сила человека в гармонии с природой, – начинает беседу юноша.

Среди прочих поделок – музыкальные инструменты (например, африканская калимба), «ловушки снов» из ниток и веточек. На полках в их домике – рассады томатов, баклажанов и перцев разных сортов. Смотрители лесного отеля поясняют, что придерживаются вегетарианства, и поэтому сами выращивают овощи.

– Еще мы занимаемся по утрам йогой, пишем стихи и песни. Одну композицию под гитару и там-там уже успели здесь написать. И сейчас вам одну песню сыграем… Но, конечно, основная наша обязанность – это следить за тем, чтобы территория лесного отеля была в чистоте, – продолжает Владимир. – Каждый день мы выходим и чистим экологическую тропу. Сложно назвать объем, снега, который перелопатили. Очень много. Кроме того, вносим небольшие коррекции в постройки. Сделали вот оформление рейками крыльца кафе (начнет работать также летом – прим. ред.). И при этом, чем бы мы ни занимались, постоянно любуемся природой, к которой нас всегда тянуло.

Собеседники NDNews.ru рассказывают, что раньше занимались промышленным альпинизмом, участвовали в различных ярмарках, где продавали собственные изделия, которые отвечали духу их субкультуры. О вакансии смотрителя лесного отеля узнали случайно – от знакомых из Кировграда. Побывав ранее в Свердловской области, им понравились местные пейзажи, они начали обдумывать варианты переезда. И тут очень удачно Висимский заповедник начал искать новых работников.

Слияние человека и природы

Мы отправляемся на вершину горы, где расположена смотровая площадка, и ведем разговор о том, почему все-таки должность смотрителя отеля досталась молодой паре из Катайска. У ребят есть основные навыки выживания в дикой природе, они накопили определенный багаж знаний о том, как действовать в экстремальных ситуациях вдали от цивилизации. Но работа в заповеднике – это нечто больше. На это они отвечают, что впереди – инструктажи от инспекторов заповедной территории, курс по правилам безопасности (в числе вопросов – что делать, если вышел медведь или волки, что делать, если видишь лося и так далее). К слову, пробыв на горе уже больше месяца, ребята неоднократно встречали следы рыси, волка, зайцев, но воочию видели только бобра.

– Но все-таки главным нашим делом будет – это вникнуть в экскурсионную деятельность. И что-то свое привнести в это место. Наверное, творческий потенциал и наше отношение к этому миру сыграли свою роль в том, что нас в итоге выбрали на должности смотрителей, – отмечает Владимир.

Его подхватывает супруга Ани:

– Это то русло, где мы можем оказаться полезными. Нам не хочется тратить свое время на то, что нам не нравится. Мы не хотим стационарную работу, нам неинтересно сидеть в городах, видеть весь этот бетон, стены из бетона. Поэтому выбрали дело, которое нас вдохновляет, и которому мы искренне будем отдаваться. Здесь очень красиво, такие просторы…

– Да, карьерная лестница нам давно не интересна. В этом же месте мы видим себя как часть природы. В Висимском заповеднике ходишь, и тебя не заволакивает мрачнухой, как в городе это бывает. Мы вдали от цивилизации, но тут ничуть не одиноко и не страшно, – добавляет Владимир. – Вся красота и простота в том, что руби дрова, топи печь, носи воду. Свобода от великих достижений и жажды. Простые естественные потребности. И деньги – не самоцель.

– Чувствуете ли вы в разговорах с друзьями какие-то нотки зависти относительно рода вашей сегодняшней деятельности? – задаем очередной вопрос смотрителям отеля.

– Честно говоря, нет. Да, живем на природе, любуемся ею, но у нас специфическая работа, это не отдых, а труд по большей части. Наверное, многие бы хотели попробовать себя в этом, но, судя по отзывам, не на постоянной основе. А мы хотим надолго задержаться здесь. Тут вместе соединились и наш образ жизни, и наши предпочтения.

На этом наше знакомство с первыми смотрителями лесного отела в Висимском заповеднике закончилось. Добавим, что открыть лесной отель, состоящий пока что из двух полностью оборудованных гостевых домиков с панорамными окнами (в них отапливаемые полы, санузел, водонагреватели, электричество) и отдельно стоящего здания кафе администрация учреждения планирует в начале лета 2017 года. На торжественное мероприятие планируют пригласить представителей областного и федерального правительства.

NDNews.ru не раз рассказывал о жизни Висимского заповедника, в котором сохранились первобытные пихтово-еловые леса в комплексе горной тайги. Благодаря запуску экологической тропы у туристов с недавнего времени появилась возможность оказаться в глухой тайге, богатой грибами, ягодами и кедровыми орехами, где хозяйничают медведи и обитают многие другие дикие животные. В отличие от других заповедных мест Урала, уже серьезно подвергшихся влиянию цивилизации, здесь посетители могут увидеть действительно нетронутую природу.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_owaqlBMzwI&rel=0">Video</a> Экологическая тропа в Висимском заповеднике

Екатеринбург, Игнат Бакин, Александр Саливанчук, Антон Отман

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