Грановский и Минприроды ответили на претензии работников Висимского заповедника

Бывший директор Висимского заповедника Александр Грановский в беседе с корреспондентом «Нового Дня» внес некоторую ясность в происходящее. В частности, он подтвердил, что уволился. По его словам, он действительно написал заявление по собственному желанию – и обращение было удовлетворено. С 8 ноября 2017 года Грановский не руководит заповедником. Приказ, подписанный министром природных ресурсов РФ Сергеем Донским, поступил Грановскому 10 ноября.

В пресс-службе министерства «Новому Дню» также подтвердили эту информацию. «Заявление на увольнение действительно было направлено. Теперь уже бывший директор заповедника уволен по собственному желанию», – сказали агентству в ведомстве.

Там пояснили и ситуацию с исполняющим обязанности. «Что касается кандидатуры исполняющего обязанности, то процедура назначения требует согласования. В любом случае, это решение будет приниматься только после обсуждения с коллективом заповедника. Кандидаты будут рассматриваться и с точки зрения соответствия квалификационных требований, поскольку и.о. директора должен отвечать за управление сложной организации, в его ведении будет находиться много юридических и финансовых вопросов», – пояснили в пресс-службе Минприроды РФ.

В свою очередь, Александр Грановский подтвердил, что на время отпуска оставлял вместо себя Алексея Спирина. «Он думал, что будет директором, – но он не справился с исполнением обязанностей. Когда ему написал, что не буду его рекомендовать – а он уже всем рассказал, что будет директором, – он устроил истерику и начал пугать сотрудников, что все будет плохо. Что касается коллектива и жалоб (речь идет о письмах коллектива в Министерство природных ресурсов РФ и в приемную президента России Владимира Путина, о которых ранее сообщал «Новый День», – прим. ред.), то с моего первого дня такие жалобы были регулярными – и я пережил проверки прокуратур (много), ОБЭП, ФСБ, КРУ, Генпрокуратуры, полиции и всех, кого можно, по многу раз. Жалобу писали люди, которые все шесть с половиной лет сопротивлялись любым изменениям. В том числе развитию туризма», – сообщил агентству Александр Грановский.

Он подтвердил, что рекомендовал на свое место Анастасию Пустовалову. Но категорически опроверг информацию о том, что она была назначена на пост замдиректора «задним числом» (об этом писали работники заповедника в открытом письме). «Я сделал это все заранее, просто провести процедуру назначения я не мог раньше – так как не было зама, и для этого уволил жену. Я действительно рекомендовал Настю, так как, на мой взгляд, и взгляд многих партнеров и жителей Галашек, она идеальный кандидат. Что касается курса развития, то Спирин не справился с элементарными заданиями – и поэтому сейчас отель не запущен, а персонал оттуда разбегается. А Настя, как вы заметили, действительно была раньше партнером и действительно на законных основаниях выигрывала электронные аукционы (самые прозрачные процедуры) и выполняла работы и поставки. Это огромный комок энергии – то, что нужно заповеднику, и в отличие от меня она местная и сможет больше уделять внимания [заповеднику]. А работы там по развитию еще очень много», – подчеркнул экс-директор.

Он также уточнил, что Пустовалова была назначено врио директора на время после ухода Грановского его приказом. Однако коллективу он в этом качестве ее не представлял. «До отпуска не было возможности. К тому же, ее и так все знают», – сообщил он.

По словам экс-директора Висимского заповедника, работники намеренно устроили демарш, поскольку противились переменам – появлению эко-тропы и отеля. Надо отметить, что при Грановском заповедник действительно перестал быть закрытым для внешнего мира местом. Так, благодаря запуску экологической тропы у туристов появилась возможность оказаться в глухой тайге, богатой грибами, ягодами и кедровыми орехами, где хозяйничают медведи и обитают многие другие дикие животные. В 2017-м должен был открыться и лесной отель, состоящий пока что из двух полностью оборудованных гостевых домиков с панорамными окнами (в них отапливаемые полы, санузел, водонагреватели, электричество) и отдельно стоящего здания кафе.

Так или иначе, в Минприроды заверили, что пожелания коллектива по поводу нового директора будут учтены. Правда, каким образом, пока не известно. «Мы найдем способ, как организовать обсуждение с работниками», – сказали «Новому Дню» в ведомстве.

Когда будет начата процедура назначения нового директора или исполняющего обязанности, пока не определено. Добавим, что сайт заповедника с сегодняшнего дня перестал работать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

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